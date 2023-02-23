Бензин, дизель та автогаз дешевшають: актуальні ціни на АЗС в Україні

Фото: ціни на бензин падають на АЗС (Getty Images)

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 23 лютого 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подешевшав на 8 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,69 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне паливо - 50,46 гривень за літр (-0,20 гривень), на автогаз - 24, 24 гривні за літр (-0,08 гривні). Роздрібні ціни в Україні: