ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бензин, дизель та автогаз дешевшають: актуальні ціни на АЗС в Україні

Новость на русском →
Україна, Четвер 23 лютого 2023 13:55
Бензин, дизель та автогаз дешевшають: актуальні ціни на АЗС в Україні Фото: ціни на бензин падають на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 23 лютого 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подешевшав на 8 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,69 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне паливо - 50,46 гривень за літр (-0,20 гривень), на автогаз - 24, 24 гривні за літр (-0,08 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Бензин, дизель та автогаз дешевшають: актуальні ціни на АЗС в Україні

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні наприкінці січня було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у середині лютого прогнозував, що до кінця місяця паливо може подешевшати ще на 1-2 гривні за літр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто