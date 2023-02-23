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Бензин, дизель и автогаз дешевеют: актуальные цены на АЗС в Украине

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Украина, Четверг 23 февраля 2023 13:55
Бензин, дизель и автогаз дешевеют: актуальные цены на АЗС в Украине Фото: цены на бензин падают на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 февраля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 8 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,69 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 50,46 гривен за литр (-0,20 гривен), на автогаз - 24,24 гривен за литр (-0,08 гривен).

Розничные цены в Украине:

Бензин, дизель и автогаз дешевеют: актуальные цены на АЗС в Украине

Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине в конце января было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в середине февраля прогнозировал, что до конца месяца топливо может подешеветь еще на 1-2 гривны за литр.

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Цены на бензин
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