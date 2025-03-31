Бензин, дизель і автогаз подешевшали в березні: які ціни на АЗС

Роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні впали в березні 2025 року. Паливо подешевшало приблизно на гривню за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 31 березня 2025 року на бензин А-95 становлять 55,66 гривні за літр (-1,25 гривні за місяць), на дизельне паливо 54,36 гривні за літр (-0,94 гривні), на автогаз 36,13 гривні за літр (-0,85 гривні).

Ціни на АЗС 31 березня

Причини зміни цін

Мережі АЗС України почали знижувати ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз із середини березня. На ринку зараз значне падіння обсягів продажів через зменшення кількості населення та рівня його мобільності.

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. За березень 2025 року ціни на нафту Brent зросли незначно - з 73 до 74 доларів за барель.

Крім того, в Україні з 1 вересня 2024 року підвищили акцизи на пальне. Це було першим етапом підвищення податків. З 1 січня 2025 року акцизи знову зросли. Це призвело до підвищення цін на АЗС.

У НБУ чекають прискорення зростання цін. "У міру вичерпання запасів під впливом затвердженого підвищення акцизів темпи зростання цін на пальне прискоряться до більш як 13% у поточному році", - прогнозують у НБУ.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз зросли за 2024 рік. Середні роздрібні ціни 2 січня 2025 року на бензин А-95 становили 55,55 гривень за літр (+4,07 гривень за рік), на дизельне пальне - 52,75 гривень за літр (1,25 гривень), на автогаз - 35,41 гривень за літр (5,58 гривень).