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Бензин, дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в начале августа

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Украина, Понедельник 01 августа 2022 15:02
Бензин, дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в начале августа Фото: цены на бензин снижаются на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 августа 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел еще на 25 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,11 гривен за литр (-0,38 гривен), на дизельное топливо - 54,75 гривен за литр (-0,67 гривен), на автогаз - 28,97 гривен за литр (-0,25 гривен).

Розничные цены в Украине:

Бензин, дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в начале августа

Как сообщало РБК-Украина, дефицита топлива в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. В то же время осенью возможны ограничения по отпуску бензина на АЗС.

Напомним, по состоянию на конец июля на розничном рынке Украины наблюдается небольшой избыток предложения бензина и автогаза.

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