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Бензин дешевшає, а газ дорожчає: огляд цін на АЗС 11 листопада

06:28 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Бензин дешевшає, а газ дорожчає: огляд цін на АЗС 11 листопада Фото: скільки коштує бензин на АЗС 11 листопада (соцмережі ОККО)
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У середу, 11 листопада, українські мережі АЗС оновили вартість пального. На ринку спостерігається масштабна хвиля зниження цін на бензин у мережах OKKO, UPG та "Укрнафта", тоді як автогаз продовжив зростання у більшості операторів.

Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріала РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Масштабне здешевлення бензину: Мережа OKKO скинула по 1,00 грн/л на всі марки бензину (А-95 Євро - до 91,90 грн/л, Pulls 95 - до 94,90 грн/л, Pulls 100 - до 101,90 грн/л). Мережа UPG також знизила ціни на бензини на 1,00-2,00 грн/л (А-95 - до 87,90 грн/л, UPG 100 - до 98,90 грн/л). Державна "Укрнафта" опустила ціну на свій фірмовий А-95 Energy на 1,00 грн/л (до 89,90 грн/л), а базовий А-95 - до рівня 87,90 грн/л.

Автогаз піднявся у ціні: Газ додав у вартості одразу в трьох мережах - OKKO (до 62,90 грн/л), WOG (до 62,50 грн/л) та "Укрнафта" (до 59,90 грн/л).

WOG та SOCAR утримують ціни на бензин: Після вчорашнього здешевлення мережа WOG зберегла цінники без змін. SOCAR також утримує позиції попереднього дня.

Дизельне пальне зберігає абсолютну стабільність: Вартість дизелю залишається незмінною в усіх моніторингових мережах - від 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).

Бензин дешевшає, а газ дорожчає: огляд цін на АЗС 11 листопада
Фото: ціни на АЗС 11 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 11 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 101,90 грн (-1 грн)
  • Бензин Pulls 95: 94,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-95 Євро: 91,90 грн (-1 грн)
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 62,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 101,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 91,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 62,50 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 103,00 грн
  • Бензин NANO 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95: 92,90 грн
  • ДП NANO Extro: 110,00 грн
  • ДП NANO: 107,00 грн
  • Газ: 61,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 89,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-95: 87,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-92: 85,90 грн (-1 грн)
  • ДП (Energy): 105,90 грн
  • ДП: 103,90 грн
  • Газ: 59,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 98,90 грн (-2 грн)
  • Бензин UPG 95: 90,90 грн (-1 грн)
  • Бензин A-95: 87,90 грн (-1 грн)
  • ДП upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

Читайте також: Долар і євро додали в ціні: НБУ оновив офіційний курс валют на 11 листопада

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