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Бензин дешевеет: сколько стоит топливо на АЗС

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 15:27
Бензин дешевеет: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин падают на украинских АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Автогаз - подешевел на 2 копейки.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,71 гривен за литр (-0,02 гривен), на бензин А-95 - 28,58 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,25 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 15,75 гривен за литр (-0,02 гривен).

Бензин дешевеет: сколько стоит топливо на АЗС

Как сообщало РБК-Украина, розничные цены на бензин и в Украине 5 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. После этого падение цен несколько замедлилось.

Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.

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