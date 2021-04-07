Бензин дешевеет: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Автогаз - подешевел на 2 копейки.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,71 гривен за литр (-0,02 гривен), на бензин А-95 - 28,58 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,25 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 15,75 гривен за литр (-0,02 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, розничные цены на бензин и в Украине 5 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. После этого падение цен несколько замедлилось.

Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.