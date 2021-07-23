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Бензин дешевеет после публикации новых максимальных цен, автогаз дорожает

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Украина, Пятница 23 июля 2021 13:50
Бензин дешевеет после публикации новых максимальных цен, автогаз дорожает Фото: автогаз подорожал еще на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал на 13 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Бензин дешевеет после публикации новых максимальных цен, автогаз дорожает

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,26 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,20 гривен за литр (-0,07 гривен), на дизельное топливо - 28,39 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 16,66 гривен за литр (+0,13 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин дешевеет после публикации новых максимальных цен, автогаз дорожает

Как сообщало РБК-Украина, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Расчетные цены для бензина снижены с 26,87 гривен до 26,64 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,60 гривен до 22,25 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,25 гривен за литр.

Напомним, цены на автогаз начали расти на прошлой неделе. За это время автогаз подорожал более чем на 1 гривну за литр.

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