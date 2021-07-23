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Бензин дешевшає після публікації нових максимальних цін, автогаз дорожчає

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Україна, П'ятниця 23 липня 2021 13:50
Бензин дешевшає після публікації нових максимальних цін, автогаз дорожчає Фото: автогаз подорожчав ще на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 23 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав на 13 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Бензин дешевшає після публікації нових максимальних цін, автогаз дорожчає

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,26 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,20 гривень за літр (-0,07 гривень), на дизельне паливо - 28,39 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 16,66 гривень за літр (+0,13 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин дешевшає після публікації нових максимальних цін, автогаз дорожчає

Як повідомляло РБК-Україна, Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Розрахункові ціни для бензину знижені з 26,87 гривень до 26,64 гривень за літр, для дизельного палива з 22,60 гривень до 22,25 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,25 гривень за літр.

Нагадаємо, ціни на автогаз почали зростати минулого тижня. За цей час автогаз подорожчав більш ніж на 1 гривню за літр.

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