Бензин на АЗС за год подорожал более чем на 20%, автогаз - на 50%

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-декабрь 2021 года. Цены на топливо значительно выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата .

По данным статистического ведомства, в декабре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривен за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, дизельное топливо - на 23,1% до 29,6 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 50,5% до 19,1 гривен за литр.