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Бензема пізнім дублем вирвав для "Реала" лідерство в чемпіонаті Іспанії: огляд

Фото: "Вершкові" перед стартом протистояння на "Естадіо Хосе Сорілья" (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорців

Мадридський "Реал" здобув непросту перемогу над "Вальядолідом" на виїзді та принаймні тимчасово повернувся в лідери іспанської Ла Ліги. Двома забитими м'ячами відзначився Карім Бензема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 15-й тур

"Вальядолід" – "Реал" – 0:2

Голи: Бензема, 83 (пенальті), 89

Вилучення: Леон, 82 (В)

Королівський клуб змарнував чимало нагод забити. До перерви Асенсіо не зміг замкнути простріл, а Бензема пробив вище воріт на добиванні після удару Вінісіуса. Не відпочивав і Куртуа, який в одному з епізодів витягнув із дального кута постріл Агуадо.

Після перерви команди обмінялися моментами. Асенсіо влучив у сітку зі зовнішнього боку, а удар Леона головою після кутового розкішно парирував голкіпер. Згодом трохи не вистачило фарту Вінісіусу та Бензема.

Та все ж, французький форвард вирвав 3 очки для "вершкових". Спершу він упевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою у карній зоні. А за хвилину до кінця основного часу Бензема прийняв пас Камавінга та розстріляв ворота "Вальядоліда" з кількох метрів.

Завдяки перемозі "Реал" повернувся на перше місце. В активі мадридців 38 очок. "Барселона" має на пункт менше, але свій матч туру гратиме 31 грудня. Із "Еспаньйолом" команда Хаві зійдеться в дербі Каталонії.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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