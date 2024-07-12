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Bentley за донат на дрони виграла мати двох військових, - "Українська команда"

Фото: Bentley за донат на дрони виграла мати двох військових (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Автомобіль Bentley, який був розіграний серед учасників збору "Української команди" на дрони-літаки, виграла мешканка Хмельницького, чиї сини служать у ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Дійшов фіналу розіграш Bentley за донат на літаки-камікадзе в рамках збору "Української команди". Автомобіль, який надав військовослужбовець Роман в якості призу для учасників збору, перейшов до нового власника. Переможницею шляхом рандомного вибору стала пані Світлана з Хмельницького. Примітно, що двоє синів пані Світлани служать у ЗСУ. Причому один з них є командиром підрозділу безпілотник літальних апаратів", - повідомляють в "Українській команді".

Волонтери зазначають, що донати на дрони надіслали вже понад чотири тисячі українців. Збір продовжується.

"Дякуємо кожному, хто донатив на дрони! Понад 4000 українців взяли участь у нашому зборі. Разом з вами ми зібрали понад 2,5 млн грн. Це велика зграя дронів-літаків, які невдовзі полетять на голови окупантам. Наш збір триває! Друзі, продовжуйте донатити та підтримувати наше військо! Наближаємо Перемогу разом!" - закликають волонтери "Української команди". 

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