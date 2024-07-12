ua en ru
Пт, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Bentley за донат на дрони виграла мати двох військових, - "Українська команда"

П'ятниця 12 липня 2024 13:26
UA EN RU
Bentley за донат на дрони виграла мати двох військових, - "Українська команда" Фото: Bentley за донат на дрони виграла мати двох військових (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Автомобіль Bentley, який був розіграний серед учасників збору "Української команди" на дрони-літаки, виграла мешканка Хмельницького, чиї сини служать у ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Дійшов фіналу розіграш Bentley за донат на літаки-камікадзе в рамках збору "Української команди". Автомобіль, який надав військовослужбовець Роман в якості призу для учасників збору, перейшов до нового власника. Переможницею шляхом рандомного вибору стала пані Світлана з Хмельницького. Примітно, що двоє синів пані Світлани служать у ЗСУ. Причому один з них є командиром підрозділу безпілотник літальних апаратів", - повідомляють в "Українській команді".

Волонтери зазначають, що донати на дрони надіслали вже понад чотири тисячі українців. Збір продовжується.

"Дякуємо кожному, хто донатив на дрони! Понад 4000 українців взяли участь у нашому зборі. Разом з вами ми зібрали понад 2,5 млн грн. Це велика зграя дронів-літаків, які невдовзі полетять на голови окупантам. Наш збір триває! Друзі, продовжуйте донатити та підтримувати наше військо! Наближаємо Перемогу разом!" - закликають волонтери "Української команди".

Bentley за донат на дрони виграла мати двох військових, - &quot;Українська команда&quot;

Долучитися:

Приватбанк

Монобанк

UAPay

Повні реквізити

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Понад 1000 окупантів і 5 крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати загарбників
Понад 1000 окупантів і 5 крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати загарбників
DAILY
Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться