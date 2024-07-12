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Bentley за донат на дроны выиграла мать двух военных, - "Украинская команда"

Пятница 12 июля 2024 13:26
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Bentley за донат на дроны выиграла мать двух военных, - "Украинская команда" Фото: Bentley за донат на дроны выиграла мать двух военных (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Автомобиль Bentley, разыгранный среди участников сбора "Украинской команды" на дроны-самолеты, выиграла жительница Хмельницкого, чьи сыновья служат в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Дошел финалу розыгрыш Bentley за донат на самолеты-камикадзе в рамках сбора "Украинской команды". Автомобиль, который предоставил военнослужащий Роман в качестве приза для участников сбора, перешел к новому владельцу. Победительницей путем рандомного выбора стала госпожа Светлана из Хмельницкого. Примечательно, что двое сыновей Светланы служат в ВСУ.

Волонтеры отмечают, что донаты на дроны направили уже более четырех тысяч украинцев. Сбор продолжается.

"Благодарим каждого, кто донатив на дроны! Более 4000 украинцев приняли участие в нашем сборе. Вместе с вами мы собрали более 2,5 млн грн. Это большая стая дронов-самолетов, которые вскоре полетят на головы оккупантам. Наш сбор продолжается! Друзья, продолжайте донатить и поддерживать наше войско! Приближаем Победу вместе!" - призывают волонтеры "Украинской команды".

Bentley за донат на дроны выиграла мать двух военных, - &quot;Украинская команда&quot;

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