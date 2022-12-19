"Бендери нас усіх тут з'їдять". У Києві затримали священника Московського патріархату

Прикордонники затримали на в'їзді в Київ священника УПЦ Московського патріархату, який підтримував контакти з росіянами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
Священника, який сповідує антиукраїнську позицію, затримали під час перевірки автобуса, який прямував з Харкова. Ієрей Харківської єпархії заявив, що їде у Києво-Печерську лавру.
У телефоні священника виявили безліч російських номерів, листування проросійського спрямування та компрометуючі матеріали пропаганди.
У діалогах служитель церкви зневажливо ставиться до українців, називає "бандерівцями", а Росію - матушкою. Прикордонники опублікували декілька цитат з його листувань:
Прикордонники затримали священники та передали компетентним органам для прийняття відносно нього правового рішення.
Фото: у Києві затримали священника УПЦ МП, який підтримував контакти з росіянами (dpsu.gov.ua)
Нагадаємо, СБУ під час останніх обшуків в єпархіях УПЦ МП знайшла російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів.
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