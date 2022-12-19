"Бендеры нас всех здесь съедят". В Киеве задержали священника Московского патриархата

Пограничники задержали на въезде в Киев священника УПЦ Московского патриархата, поддерживавшего контакты с россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.
Священник, исповедующий антиукраинскую позицию, был задержан во время проверки автобуса, следовавшего из Харькова. Иерей Харьковской епархии заявил, что едет в Киево-Печерскую лавру.
В телефоне священника обнаружили множество российских номеров, переписку пророссийского характера и компрометирующие материалы пропаганды.
В диалогах служитель церкви пренебрежительно относится к украинцам, называет "бандеровцами", а Россию - матушкой. Пограничники опубликовали несколько цитат из его переписок:
Пограничники задержали священники и передали компетентным органам для принятия в отношении него правового решения.
Фото: в Киеве задержали священника УПЦ МП, поддерживавшего контакты с россиянами (dpsu.gov.ua)
Напомним, СБУ во время последних обысков в епархиях УПЦ МП нашла российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.