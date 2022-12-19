RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Бендеры нас всех здесь съедят". В Киеве задержали священника Московского патриархата

Фото: в Киеве задержали священника УПЦ МП, поддерживавшего контакты с россиянами (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники задержали на въезде в Киев священника УПЦ Московского патриархата, поддерживавшего контакты с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Священник, исповедующий антиукраинскую позицию, был задержан во время проверки автобуса, следовавшего из Харькова. Иерей Харьковской епархии заявил, что едет в Киево-Печерскую лавру.

В телефоне священника обнаружили множество российских номеров, переписку пророссийского характера и компрометирующие материалы пропаганды.

В диалогах служитель церкви пренебрежительно относится к украинцам, называет "бандеровцами", а Россию - матушкой. Пограничники опубликовали несколько цитат из его переписок:

  • "…слышал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!";
  • "...не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи";
  • "…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";
  • "…скоро бендеры нас всех здесь съедят или сдадут куда надо".

Пограничники задержали священники и передали компетентным органам для принятия в отношении него правового решения.

Фото: в Киеве задержали священника УПЦ МП, поддерживавшего контакты с россиянами (dpsu.gov.ua)

Напомним, СБУ во время последних обысков в епархиях УПЦ МП нашла российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пограничная службаУПЦ МП