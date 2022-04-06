UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Белый зал Мариинского дворца будет называться Белым залом Героев Украины, - Зеленский

Фото: Белый зал Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в Мариинском дворце Белый зал, где сейчас награждают защитников Украины знаками отличия и орденами за подвиги и мужество в противостоянии российским оккупантам, теперь будут называть Белый зал Героев Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что во вторник в Мариинском дворце вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины, а также членам семей военных, отмеченных этим званием посмертно.

"Теперь именно в Мариинском дворце, в Белом зале, в котором мы всегда принимаем глав иностранных государств, будут проходить столь важные церемонии. Мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и уважения на самом высоком уровне", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что Белый зал Мариинского дворца отныне будет называться Белым залом Героев Украины.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается с 24 февраля уже 41 сутки. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Ранее мы писали, что украинцы голыми руками останавливают танки на улицах, а также забрасывают российские военные автомобили коктейлями "Молотова".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМариинский дворец