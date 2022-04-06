Белый зал Мариинского дворца будет называться Белым залом Героев Украины, - Зеленский

В Киеве в Мариинском дворце Белый зал, где сейчас награждают защитников Украины знаками отличия и орденами за подвиги и мужество в противостоянии российским оккупантам, теперь будут называть Белый зал Героев Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что во вторник в Мариинском дворце вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины, а также членам семей военных, отмеченных этим званием посмертно.
"Теперь именно в Мариинском дворце, в Белом зале, в котором мы всегда принимаем глав иностранных государств, будут проходить столь важные церемонии. Мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и уважения на самом высоком уровне", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что Белый зал Мариинского дворца отныне будет называться Белым залом Героев Украины.
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