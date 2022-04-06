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Біла зала Маріїнського палацу називатиметься Білою залою Героїв України, - Зеленський

Фото: Біла зала Героїв України у Маріїнському палаці у Києві (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в Маріїнському палаці Білу залу, де зараз нагороджують захисників України відзнаками та орденами за подвиги і мужність у протистоянні російським окупантам, тепер називатимуть Білою залою Героїв України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що у вівторок в Маріїнському палаці вручив ордена "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України, а також членам сімей військових, зазначених цим званням посмертно.

"Тепер саме в Маріїнському палаці, у Білій залі, у якій ми завжди приймаємо глав іноземних держав, будуть відбуватися такі важливі церемонії. Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники й захисниці заслуговують на повагу й пошану на найвищому рівні", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що Біла зала Маріїнського палацу відтепер називатиметься Білою залою Героїв України.

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