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Белый флаг используют во время эвакуации. В "Азове" опровергли "капитуляцию"

Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Защитники Мариуполя не планируют капитулировать, а белый флаг используют исключительно во время эвакуации гражданских из "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление полка.

"Из некоторых интернет источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. На самом же деле для реализации плана эвакуации гражданских используются белые флаги обеими группами", - говорится в заявлении.

В пресс-службе подразделения уточняют, что белые флаги во время эвакуации жителей Мариуполя "Азов" использует не впервые.

"Хотим заметить, что данная процедура проводится уже в четвертый раз", - подчеркнули военные.

Отметим, что информацию о якобы капитуляции украинских военных из "Азовстали" распространил экс-командир террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский.

"Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь "Азовстали" - навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентеров. Первый личный контакт за все время блокады Мариуполя", - написал он в своем Telegram-канале.

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АзовстальМариупольВойна в Украине