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Білий прапор використовують під час евакуації. В "Азові" спростували "капітуляцію"

Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Захисники Маріуполя не планують капітулювати, а білий прапор використовують виключно під час евакуації цивільних із "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву полка.

"З деяких інтернет джерел поширюється інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових із білим прапором. Насправді ж для реалізації плану евакуації цивільних використовуються білі прапори обома групами", - йдеться у заяві.

У прес-службі підрозділу уточнюють, що білі прапори під час евакуації мешканців Маріуполя "Азов" використовує не вперше.

"Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте", - наголосили військові.

Зазначимо, що інформацію про нібито капітуляцію українських військових із "Азовсталі" поширив екс-командир терористичного батальйону "Схід" Олександр Ходаковський.

"Група супротивника з білим прапором вийшла на дорогу, що веде з мосту, де приймали евакуйованих цивільних, вглиб "Азовсталі" - назустріч їм висунулися російські військові як парламентарі. Перший особистий контакт за весь час блокади Маріуполя", - написав він у своєму Telegram- каналі.

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АзовстальМаріупольВійна в Україні