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Белый дом заявил о непричастности к аварии на ядерном объекте в Иране

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 12 апреля 2021 20:19
Белый дом заявил о непричастности к аварии на ядерном объекте в Иране Фото: Дженнифер Псаки (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Белом доме заявили, что США не причастны к инциденту с отключением электроэнергии на иранском ядерном объекте в Натанзе. Также там отказались комментировать обвинения Ирана в отношении Израиля в совершении диверсии.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в ходе регулярного брифинга, передает Reuters.

"США никоим образом не причастны к инциденту", - заявила Псаки.

Она отказалась комментировать обвинения Тегерана в отношении Израиля в совершении диверсии на ядерном объекте в Натанзе. "Нам нечего добавить к предположениям о причинах или последствиях", - уточнила пресс-секретарь.

Напомним, 11 апреля в Иране произошла авария на ядерном объекте в Натанзе. Сбой в энергосистеме произошел спустя день после запуска новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана.

Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является террористическим актом.

Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.

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