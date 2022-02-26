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Белый дом запросил у Конгресса более 6 млрд долларов для помощи Украине, - Bloomberg

Автор: Дмитрий Кузнецов

В пятницу, 25 февраля, Белый дом сообщил Конгрессу, что ему потребуется примерно 6,4 миллиарда долларов нового финансирования. Деньги планируется направить на помощь Украине, поддержку других восточноевропейских стран, и усиление Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщили источники издания, из этих денег 2,9 миллиарда долларов пойдут на гуманитарные нужды и нужды безопасности для Украины, стран Балтии, Польши и других соседей Украины. По словам представителя администрации Байдена, эта сумма будет использована для гуманитарной помощи, продовольственной помощи, помощи беженцам, а также для энергетической и экономической стабилизации.

Администрация Байдена также ищет 3,5 миллиарда долларов для Министерства обороны США, чтобы отреагировать на российскую агрессию против Украины.

Эти средства являются дополнением к 650 миллионам долларов помощи в области безопасности и 52 миллионам долларов гуманитарной помощи, которые США уже выделили Украине за последний год, а также к предыдущей государственной гарантии по кредиту в размере 1 миллиарда долларов. Запрос дополнительных денег, вероятно, получит поддержку обеих партий, поскольку демократы и республиканцы спешат с обещаниями помочь Украине.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о планах предоставить Украине 600 млн долларов на летальное оборонительное оружие для отражения нападения России.

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