Білий дім висловив занепокоєння погіршенням стану здоров'я Навального

Стан здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального викликало занепокоєння в Білому домі. Поки політик перебуває у в'язниці, то російська влада несуть відповідальність за його благополуччя.

Про це в ході щоденного брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає Reuters.

"Ми стурбовані повідомленнями про погіршення здоров'я пана Навального. Ми закликаємо російську владу вжити всіх необхідних заходів для забезпечення його безпеки", - сказала Дженніфер Псакі. Вона також додала, що поки Навальний знаходиться в ув'язненні, то уряд Росії несе відповідальність за його здоров'я і благополуччя.