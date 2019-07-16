Белый дом выдвинул Эспера на пост главы Пентагона

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До официального утверждения Марк Эспер будет занимать свой предыдущий пост - министра армии США

Белым дом в понедельник, 15 июля, официально выдвинул на должность министра обороны Соединенных Штатов исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что согласно процедуре назначения, Эспер, который в середине июня стал исполняющим обязанности главы Пентагона, до официального утверждения будет занимать свой предыдущий пост - министра армии США

На должность и. о. министра обороны временно назначен министр военно-морских сил США Ричард Спенсер.

Отметим, прежний официальный руководитель Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку в декабре 2018 года. Как сообщает агентство, Минобороны США впервые в истории так долго работает без руководителя.

После ухода Мэттиса президент США Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана и в мае выдвинул его кандидатом на пост главы ведомства, однако Шанахан отказался от предложенной должности.

Напомним, 10 июля министра ВМС США Ричарда Спенсера назначили главой Пентагона на время рассмотрения кандидатуры нынешнего исполняющего обязанности министра обороны Марка Эспера в сенате.