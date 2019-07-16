Білий дім висунув Еспера на пост голови Пентагону

Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

До офіційного затвердження Марк Еспер обійматиме свою попередню посаду - міністра армії США

Білий дім у понеділок, 15 липня, офіційно висунув на посаду міністра оборони Сполучених Штатів виконувача обов'язки голови Пентагону Марка Еспера. Про це повідомила прес-служба Пентагону, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що згідно з процедурою призначення, Еспер, який у середині червня став виконувачем обов'язки голови Пентагону, до офіційного затвердження обійматиме свою попередню посаду - міністра армії США.

На посаду в. о. міністра оборони тимчасово призначений міністр військово-морських сил США Річард Спенсер.

Зазначимо, колишній офіційний керівник Пентагону Джеймс Меттіс пішов у відставку в грудні 2018 року. Як повідомляє агентство, Міноборони США вперше в історії так довго працює без керівника.

Після звільнення Меттіса президент США Дональд Трамп призначив виконувачем обов'язки голови Пентагону Патріка Шанахана і в травні висунув його кандидатом на посаду голови відомства, однак Шанахан відмовився від запропонованої посади.

Нагадаємо, 10 липня міністра ВМС США Річарда Спенсера призначили головою Пентагону на час розгляду кандидатури нинішнього виконувача обов'язки міністра оборони Марка Еспера в сенаті.