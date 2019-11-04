Белый дом не видит оснований для импичмента Трампа

Белый дом не видит оснований для импичмента президента США Дональда Трампа из-за попытки добиться от Украины расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом заявила старший помощник Трампа Келлиенн Конвей, передает "Голос Америки".

По ее словам, просьба Трампа возобновить расследование в отношении Байдена не является правонарушением и основанием для импичмента.

"Ничто здесь не может составлять серьезное преступление или проступок", - Конвей.

В то же время она подчеркнула, что ей неизвестно, требовал ли Трамп от Украины расследования в отношении сына Байдена в обмен на военную помощь. Так же она ответила и на теорию о якобы взломе компьютеров Демократической партии перед выборами в США из Украины.

"Я чувствую себя комфортно, заявляя, что Трамп никогда не упоминал об "услуге за услугу" или о (выборах, - ред.) 2020 года в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце июля… Давайте будем честными, о чем там (в телефонном разговоре, - ред.) не упоминалось, так это о помощи. Они получили эту помощь", - сказала Конвей.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом запрещает сотрудникам давать показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа.

Ранее также стало известно, что бывший руководитель предвыборного штаба Трампа на выборах в 2016 году Пол Манафорт активно продвигал идею о том, что именно Украина вмешивалась в избирательный процесс.