Белый дом уведомил РФ, что США не вернутся в Договор по открытому небу

Чиновники США заявили, что заместитель госсекретаря Венди Шерман сообщила россиянам, что администрация Байдена решила не возобновлять действие Договора по открытому небу, который разрешал наблюдательные полеты над военными объектами в обеих странах.

Решение означает, что только один крупный договор по контролю над вооружениями между ядерными державами - новый договор СНВ - остается в силе. 45-1 президент США Дональд Трамп ничего не сделал для продления нового договора СНВ, срок действия которого истек бы в начале этого года, но после вступления в должность Байдена, новая администрация быстро добилась его продления на пять лет и начала рассмотрение вопроса о выходе из договора по открытому небу.

Шерман проинформировал заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о решении США не возвращаться к Договору по открытому небу. Чиновники не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично и говорили на условиях анонимности.

Отметим, что Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Договор был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Россия.