Білий дім повідомив РФ, що США не повернуться в договір з відкритого неба

Чиновники США заявили, що заступник держсекретаря Венді Шерман повідомила росіянам, що адміністрація Байдена вирішила не відновлювати дію Договору з відкритого неба, який дозволяв спостережні польоти над військовими об'єктами в обох країнах.

Рішення означає, що тільки один великий договір з контролю над озброєннями між ядерними державами - новий договір СНО-залишається в силі. 45-1 президент США Дональд Трамп нічого не зробив для продовження нового договору СНО, термін дії якого закінчився б на початку цього року, але після вступу на посаду Байдена, нова адміністрація швидко домоглася його продовження на п'ять років і почала розгляд питання про вихід з договору з відкритого неба.

Шерман поінформував заступника Міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова про рішення США не повертатися до Договору з відкритого неба. Чиновники не були уповноважені обговорювати це питання публічно і говорили на умовах анонімності.

Відзначимо, що договір з відкритого неба - це багатостороння угода, що дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів в повітряному просторі країн-підписантів.

Договір був укладений 24 березня 1992 року в столиці Фінляндії представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США і Росія.