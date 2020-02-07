Белый дом сообщил о ликвидации основателя "Аль-Каиды" в Йемене

Белый дом заявил, что американским военным удалось в ходе спецоперации в Йемене ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Касема ар-Райми. Как пепредает РБК-Украина, информация размещена на сайте Белого дома.

Отмечается, что антитеррористическую операцию в Йемене проводили по приказу президента США Дональда Трампа.

"В результате операции был ликвидирован основатель и главарь террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касем ар-Райми, являвшийся также заместителем главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири", - указано в сообщении.

Указано, что Ар-Райми присоединился к "Аль-Каиде" в 1990-х годах. Он работал в Афганистане на Усаму бен Ладена - бывшего лидера международной исламской террористической организации.

"Аль-Каида на Аравийском полуострове" совершала насилие в отношении гражданских лиц в Йемене и стремилась совершать и вдохновлять многочисленные нападения на Соединенные Штаты и наши силы. Его смерть еще больше осблабляет АКАП и глобальное движение "Аль-Каида" и приближает нас к устранению угроз, которые эти группы представляют для нашей национальной безопасности", - заявили в Белом доме.

В администрации Трампа отметили, что Штаты будут продолжать работать для уничтожения террористов, которые стремятся причинить вред народу США.

По данным газеты The New York Times, США нанесли удар на территории Йемена в январе. Лидера террористов в Йемене США выслеживали в течение нескольких месяцев. Сведения о местонахождении террориста от информатора ЦРУ получило в ноябре 2019 года. Говорится, что ар-Райми признали виновным в планировании убийства американского посла в этой стране. Боевика посадили в тюрьму, однако ему удалось сбежать.

Напомним, Трамп заявил о ликвидации сына известного террориста Усамы бен Ладена. По словам американского президента, Хамза бен Ладен был убит в ходе контртеррористической спецоперации США в афгано-пакистанском регионе. Трамп добавил, что убийства сына бен Ладена подорвет деятельность "Аль-Каиды".