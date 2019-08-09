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Білий дім вирішив відстрочити видання ліцензій на роботу з Huawei

Новини » Політика    09.08.2019 - 05:40
Білий дім вирішив відстрочити видання ліцензій на роботу з Huawei
Фото: Білий дім (flickr.com/whitehouse)

Рішення щодо Huawei пов'язують із припиненням Китаєм імпорту американської сільгосппродукції

Білий дім вирішив поки не видавати американським компаніям ліцензії для відновлення роботи з обладнанням китайської компанії Huawei Technologies. Про це повідомили поінформовані джерела, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Співрозмовники видання стверджують, що таке рішення пов'язане з тимчасовим припиненням Китаєм закупівель американської сільськогосподарської продукції.

Згідно з ухваленим у червні рішенням, американські компанії можуть працювати з Huawei, якщо отримають офіційний дозвіл від Білого дому.

Як зазначає видання, минулого тижня міністр торгівлі США Вілбур Росс повідомив, що його відомство розглядає близько 50 запитів на отримання ліцензії, але жоден із них досі не затверджено.

Нагадаємо, у червні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час прес-конференції по завершенню саміту G20 в японській Осаці заявив, що вирішив зняти обмеження з китайської компанії Huawei.

У травні Мінторгівлі США внесло Huawei у чорний список, оскільки діяльність компанії "суперечить інтересам національної безпеки США".

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