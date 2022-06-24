Белый дом рассказал о планах по оружию для Украины и дальнейшей изоляции России

США планируют продолжить передачу Украине артиллерийских систем залпового огня. Вашингтон будет добиваться победы Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил координатор Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби.
Он, не вдаваясь в подробности, заявил, что продолжение поставок HIMARS "очень вероятно".
"Мы будем помогать украинцам, чем сможем, и как можно быстрее. Вооружение поступает с рекордной скоростью, какой я никогда не видел. Поставки осуществляются буквально каждый день. И не только из США, хотя мы являемся крупнейшим донором. Более 40 других стран также в той или иной форме вносят свой вклад в обеспечение безопасности", - заявил он.
Кирби отметил, что украинская сторона самостоятельно определяет, какие операции она будет проводить с использованием американского оружия, так как вооружение является собственностью Украины, и они сами решают, как они будут его использовать.
Вашингтон по-прежнему привержен победе Украины перед лицом российской агрессии.
"Мы хотим, чтобы Украина преуспела на поле боя, и хотим, чтобы они преуспели за столом переговоров, если до этого дойдет. Сейчас, очевидно, мы не находимся на этой стадии", - сказал Кирби.
Он не исключил, что президент Джо Байден может встретиться с Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы национальной безопасности.
В четверг в ходе брифинга с журналистами Кирби также сообщил, что лидеры стран G7, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США обсудят на предстоящем саммите новые меры по изоляции России от мировой экономики в ответ на агрессию против Украины.
Напомним, ранее CNN сообщало, что в новый пакет военной помощи войдут системы HIMARS и боеприпасы.
До этого комитет Сената США по вооруженным силам предложил заложить на 2023 год дополнительно 45 млрд долларов на оборону. Значительную часть этих средств хотят выделить для Украины.
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