Білий дім розповів про плани щодо зброї для України та подальшої ізоляції Росії

Він, не вдаючись у подробиці, заявив, що продовження постачання HIMARS "дуже ймовірно".

"Ми будемо допомагати українцям, чим зможемо, і якомога швидше. Озброєння надходить з рекордною швидкістю, якої я ніколи не бачив. Постачання здійснюються буквально кожен день. І не тільки з США, хоча ми є найбільшим донором. Понад 40 інших країн також в тій чи іншій формі вносять свій внесок у забезпечення безпеки", - заявив він.

Кірбі зазначив, що українська сторона самостійно визначає, які операції вона буде проводити з використанням американської зброї, бо озброєння є власністю України, і вони самі вирішують, як вони будуть його використовувати.

Вашингтон як і раніше прихильний перемозі України перед обличчям російської агресії.

"Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху на полі бою, і хочемо, щоб вони досягли успіху за столом переговорів, якщо до цього дійде. Зараз, очевидно, ми не знаходимося на цій стадії", - сказав Кірбі.

Він не виключив, що президент Джо Байден може зустрітися з Володимиром Путіним, якщо цього вимагатимуть інтереси національної безпеки.

У четвер в ході брифінгу з журналістами Кірбі також повідомив, що лідери країн G7, в яку входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія і США обговорять на майбутньому саміті нові заходи щодо ізоляції Росії від світової економіки у відповідь на агресію проти України.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що в новий пакет військової допомоги увійдуть системи HIMARS і боєприпаси.

До цього Комітет Сенату США з питань збройних сил запропонував закласти на 2023 рік додатково 45 млрд доларів на оборону. Значну частину цих коштів хочуть виділити для України.

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