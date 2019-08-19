Белый дом призвал создать единый фронт против угрозы ИГИЛ

Фото: терористы ИГИЛ (скриншот видео Al Joumhouria)

США призвали Афганистан присоединиться антитеррористическому процессу

Администрация Белого дома призывает создать единый фронт борьбы с террористической организацией ИГИЛ. Как передает РБК-Украина, об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Морган Ортагус.

Она отметила, что США осуждают "вчерашнее подлое нападение ИГИЛ на свадьбу в Кабуле.

"Афганский народ заслуживает будущего, свободного от террора. Вот почему всем афганцам пора присоединиться к процессу #AfghanPeacePro и создать единый фронт против угрозы ИГИЛ", - написала она в Twiiter.

Напомним, 17 августа, террорист-смертник подорвал себя на праздновании свадьбы в афганском городе Кабул. Тогда речь шла о десятках погибших и стольких же пострадавших, однако точного количества никто не называл. В общем в момент взрыва на свадьбе находились около 1200 человек.

Позже в Министерстве внутренних дел Афганистана уточнили информацию о погибших и пострадавших в результате взрыва. По данным афганского ведомства, жертвами теракта в Кабуле стали 63 человека и еще 183 пострадали.

Вскоре террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв на праздновании свадьбы в Кабуле.