ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Белый дом призвал создать единый фронт против угрозы ИГИЛ

Новости » Общество    19.08.2019 - 01:32
Белый дом призвал создать единый фронт против угрозы ИГИЛ
Фото: терористы ИГИЛ (скриншот видео Al Joumhouria)

США призвали Афганистан присоединиться антитеррористическому процессу

Администрация Белого дома призывает создать единый фронт борьбы с террористической организацией ИГИЛ. Как передает РБК-Украина, об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Морган Ортагус.

Она отметила, что США осуждают "вчерашнее подлое нападение ИГИЛ на свадьбу в Кабуле.

"Афганский народ заслуживает будущего, свободного от террора. Вот почему всем афганцам пора присоединиться к процессу #AfghanPeacePro и создать единый фронт против угрозы ИГИЛ", - написала она в Twiiter.

Белый дом призвал создать единый фронт против угрозы ИГИЛ

Напомним, 17 августа, террорист-смертник подорвал себя на праздновании свадьбы в афганском городе Кабул. Тогда речь шла о десятках погибших и стольких же пострадавших, однако точного количества никто не называл. В общем в момент взрыва на свадьбе находились около 1200 человек.

Позже в Министерстве внутренних дел Афганистана уточнили информацию о погибших и пострадавших в результате взрыва. По данным афганского ведомства, жертвами теракта в Кабуле стали 63 человека и еще 183 пострадали.

Вскоре террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв на праздновании свадьбы в Кабуле.

Из-за взрыва в Кабуле погибли более 60 человек В результате взрыва автобомбы в Афганистане пострадали 95 человек
Новости Украины ИГИЛАфганистанКабулТерроризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь