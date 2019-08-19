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Білий дім закликав створити єдиний фронт проти загрози ІДІЛ

Новини » Суспільство    19.08.2019 - 01:32
Білий дім закликав створити єдиний фронт проти загрози ІДІЛ
Фото: терористи ИГИЛ (скріншот відео Al Joumhouria)

США закликали Афганістан приєднатися антитерористичному процесу

Адміністрація Білого дому закликає створити єдиний фронт боротьби з терористичною організацією ІДІЛ. Як передає РБК-Україна, про це повідомила під час брифінгу прес-секретар Білого дому Морган Ортагус.

Вона зазначила, що США засуджують "вчорашній підлий напад ІДІЛ на весілля у Кабулі.

"Афганський народ заслуговує майбутнього, вільного від терору. Ось чому всім афганцям пора приєднатися до процесу #AfghanPeacePro і створити єдиний фронт проти загрози ІДІЛ", - написала вона в Twiiter.

Білий дім закликав створити єдиний фронт проти загрози ІДІЛ

Нагадаємо, 17 серпня, терорист-смертник підірвав себе на святкуванні весілля в афганському місті Кабул. Тоді мова йшла про десятки загиблих і стільки ж постраждали, проте точної кількості ніхто не називав. Загалом в момент вибуху на весіллі знаходилися близько 1200 чоловік.

Пізніше в Міністерстві внутрішніх справ Афганістану уточнили інформацію про загиблих і постраждалих в результаті вибуху. За даними афганського відомства, жертвами теракту в Кабулі стали 63 людини і ще 183 постраждали.

Незабаром терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух на святкуванні весілля в Кабулі.

Через вибух в Кабулі загинули понад 60 осіб В результаті вибуху автобомби в Афганістані постраждали 95 осіб
Новини України ІДІЛАфганистанКабулТероризм
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