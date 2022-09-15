Белый дом призвал лидера Китая не поддерживать Путина
Белый дом призывает Китай не поддерживать главу Кремля Владимира Путина и войну России против Украины.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Кирби прокомментировал первую с начала полномасштабной войны в Украине встречу Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Узбекистане. Он заявил, что сейчас не время вести дела с Россией, а весь мир должен выступить против нее.
"Мы не думаем, что кто-то должен оставаться в стороне. Весь мир должен выступить против того, что делает господин Путин. Сейчас не время вести с ним дела как обычно", - сказал Кирби.
Стоит отметить, что в узбекском городе Самарканде проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. На нем присутствуют лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Ирана и Пакистана.
Напомним, ранее в России анонсировали переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых планировали обсудить войну в Украине.
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