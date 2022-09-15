Білий дім закликав лідера Китаю не підтримувати Путіна

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Кірбі прокоментував першу з початку повномасштабної війни в Україні зустріч Володимира Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Узбекистані. Він заявив, що зараз не час вести справи з Росією, а весь світ повинен виступити проти неї.

"Ми не думаємо, що хтось повинен залишатися осторонь. Весь світ повинен виступити проти того, що робить пан Путін. Зараз не час вести з ним справи як зазвичай", - сказав Кірбі.

Варто зазначити, що в узбецькому місті Самарканді проходить саміт Шанхайської організації співробітництва. На ньому присутні лідери Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії, Узбекистану, Ірану і Пакистану.