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Білий дім закликав лідера Китаю не підтримувати Путіна

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Вашингтон, Четвер 15 вересня 2022 18:35
Білий дім закликав лідера Китаю не підтримувати Путіна Фото: координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білий дім закликає Китай не підтримувати главу Кремля Володимира Путіна і війну Росії проти України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Кірбі прокоментував першу з початку повномасштабної війни в Україні зустріч Володимира Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Узбекистані. Він заявив, що зараз не час вести справи з Росією, а весь світ повинен виступити проти неї.

"Ми не думаємо, що хтось повинен залишатися осторонь. Весь світ повинен виступити проти того, що робить пан Путін. Зараз не час вести з ним справи як зазвичай", - сказав Кірбі.

Варто зазначити, що в узбецькому місті Самарканді проходить саміт Шанхайської організації співробітництва. На ньому присутні лідери Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії, Узбекистану, Ірану і Пакистану.

Нагадаємо, раніше у Росії анонсували переговори Путіна і Сі Цзіньпіна, в ході яких планували обговорити війну в Україні.

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