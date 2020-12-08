Белый дом пообещал мирную передачу власти Байдену

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что действующий президент США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти победителю на президентских выборах Джо Байдену. По его мнению, в действиях Трампа "нет раздражения".

Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.

Он выразил уверенность, что будет мирная передача власти.

"Я знаю, что будет мирная передача власти", - сказал Кадлоу.



Он также заявил, что не видит раздражения в действиях Трампа после объявления предварительных результатов выборов. По его мнению, президент "просто внимательно следит за тем, чтобы выборы в стране прошли честно и без фальсификаций".



Отметим, Байден одерживал победу на президентских выборах. В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков США соберется на заседание, чтобы проголосовать за назначение будущего президента.

Напомним, Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Байден хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.