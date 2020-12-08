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Білий дім пообіцяв мирну передачу влади Байдену

Автор: Даша Харченко

Голова Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кадлоу заявив, що чинний президент США Дональд Трамп проведе мирну передачу влади переможцю на президентських виборах Джо Байдену. На його думку, в діях Трампа "нема роздратування".

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Про це він сказав в інтерв'ю газеті The Washington Post.

Він висловив упевненість, що буде мирна передача влади.

"Я знаю, що буде мирна передача влади", - сказав Кадлоу.

Він також заявив, що не бачить роздратування в діях Трампа після оголошення попередніх результатів виборів. На його думку, президент "просто уважно стежить за тим, щоб вибори в країні пройшли чесно і без фальсифікацій".

Зазначимо, Байден здобував перемогу на президентських виборах. У понеділок, 14 грудня, колегія вибірників США збереться на засідання, щоб проголосувати за призначення майбутнього президента.

Нагадаємо, Байден пообіцяв створити "найрізноманітніший" уряд в історії США. Байден хоче, щоб в склад майбутнього американського уряду ввійшли представники різних рас і гендерів.

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Новини України Дональд ТрампДжозеф БайденБілий дім