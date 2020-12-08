Білий дім пообіцяв мирну передачу влади Байдену

Голова Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кадлоу заявив, що чинний президент США Дональд Трамп проведе мирну передачу влади переможцю на президентських виборах Джо Байдену. На його думку, в діях Трампа "нема роздратування".

Про це він сказав в інтерв'ю газеті The Washington Post.

Він висловив упевненість, що буде мирна передача влади.

"Я знаю, що буде мирна передача влади", - сказав Кадлоу.



Він також заявив, що не бачить роздратування в діях Трампа після оголошення попередніх результатів виборів. На його думку, президент "просто уважно стежить за тим, щоб вибори в країні пройшли чесно і без фальсифікацій".



Зазначимо, Байден здобував перемогу на президентських виборах. У понеділок, 14 грудня, колегія вибірників США збереться на засідання, щоб проголосувати за призначення майбутнього президента.

Нагадаємо, Байден пообіцяв створити "найрізноманітніший" уряд в історії США. Байден хоче, щоб в склад майбутнього американського уряду ввійшли представники різних рас і гендерів.