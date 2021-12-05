Белый дом подтвердил переговоры Байдена и Путина 7 декабря: названы темы разговора

В Белом доме подтвердили переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, которые должны состояться 7 декабря. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Белого дома.

Псаки подтвердила, что переговоры двух президентов состоятся во вторник, 7 декабря.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший проведет защищенный видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Также Белый дом подтверждает, что президенты будут говорить об Украине.

"Президент Байден подчеркнет озабоченность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.