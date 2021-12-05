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Белый дом подтвердил переговоры Байдена и Путина 7 декабря: названы темы разговора

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США, Воскресенье 05 декабря 2021 01:35
Белый дом подтвердил переговоры Байдена и Путина 7 декабря: названы темы разговора Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Белом доме подтвердили переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, которые должны состояться 7 декабря. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Белого дома.

Псаки подтвердила, что переговоры двух президентов состоятся во вторник, 7 декабря.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший проведет защищенный видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Также Белый дом подтверждает, что президенты будут говорить об Украине.

"Президент Байден подчеркнет озабоченность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Также лидеры двух стран обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы.

Напомним, что ранее дату переговоров Байдена и Путина назвали в России. О темах разговора двух президентов рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что Россия готовит вторжение в Украину. Такую информацию сообщила американская разведка.

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