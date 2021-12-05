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Білий дім підтвердив переговори Байдена і Путіна 7 грудня: названі теми розмови

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США, Неділя 05 грудня 2021 01:35
Білий дім підтвердив переговори Байдена і Путіна 7 грудня: названі теми розмови Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Білому домі підтвердили переговори президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, які повинні відбутися 7 грудня. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

Псакі підтвердила, що переговори двох президентів відбудуться у вівторок, 7 грудня.

"Президент Джозеф р. Байден-молодший проведе захищений відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Також Білий дім підтверджує, що президенти говоритимуть про Україну.

"Президент Байден підкреслить заклопотаність США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною і підтвердить підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

Також лідери двох країн обговорять ряд тем у відносинах між США і Росією, включаючи стратегічну стабільність, кібербезпеку і регіональні питання.

Нагадаємо, що раніше дату переговорів Байдена і Путіна назвали в Росії. Про теми розмови двох президентів розповів Пєсков.

Раніше повідомлялося, що Росія готує вторгнення в Україну. Таку інформацію повідомила американська розвідка.

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