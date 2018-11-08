Белый дом почтил жертв коммунистических режимов и Голодомора

Фото: памятник жертвам Голодомора в Украине (president_gov_ua)

США поминают жертв коммунистических режимов во всем мире

Соединенные Штаты Америки (США) поминают жертв коммунистических режимов во всем мире, отдельно отметив Голодоморе как сознательно осуществленный против украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

В частности, в заявлении говорится, что жертвы этих и многих других зверств является свидетельством неоспоримого факта, что коммунизм и стремление к нему всегда будут разрушительными для человеческого духа и процветания человечества.

"Со времени большевистской революции в России 1917 года мы стали свидетелями последствий тиранической коммунистической идеологии - страданий, репрессий и смертей. Коммунизм приводит к уничтожению свободы вероисповедания, частной собственности, свободы слова и, что очень часто, жизни. Эти ужасы включали в себя то, что украинцев намеренно морили голодом во время Голодомора, русские исчезали во время Большого террора, камбоджийцы гибли на "полях смерти", а в берлинцев стреляли, когда они пытались убежать на свободу", - говорится в заявлении.

Напомним, 26 сентября комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Порошенко считает, что принятие Сенатом США резолюции является результатом усиления украинско-американского стратегического партнерства.

Кроме того, Сенат США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

22 октября в Торонто (Канада) появился мемориал жертвам Голодомора.

Центровое место мемориала заняла скульптура украинского художника Петра Дроздовского "Горькая память детства". Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах.