Білий дім відкинув всі звинувачення проти Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Звинувачення проти Трампа названі "неконституційними"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп категорично відкидає звинувачення, висунуті проти нього в рамках процедури імпічменту. Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Білого дому.

Трамп також закликає Сенат Конгресу США відхилити обвинувальний висновок демократів. Це зазначено в офіційній відповіді сторони захисту на розпорядження з'явитися у верхню палату американського законодавчого органу на процес імпічменту.

"Президент Трамп категорично і однозначно заперечує кожне зі звинувачень в обох статтях імпічменту", - йдеться в документі.

Захист Трампа заявляє, що "статті звинувачення стали результатом незаконного процесу і недійсні з точки зору Конституції США".

"У них немає вказівки на серйозний злочин або порушення законодавства, як це вимагається в конституції", - зазначає сторона захисту.

Нагадаємо, представники Демократичної партії США 18 січня направили в Сенат докладне обґрунтування імпічменту президента Дональда Трампа. Документ становить 111 сторінок. Трампа звинувачують у використанні президентських повноважень для тиску на українську владу.