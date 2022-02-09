Белый дом отреагировал на статью WSJ: США обычно не проводят массовые эвакуации

"Люди должны понять, что США обычно не проводят массовые эвакуации. Конечно, ситуация в Афганистане была уникальной по многим причинам, включая завершение 20-летней войны. Мы доводили войну до конца, а не пытались ее предотвратить", - заявила Псаки.

При этом она добавила, что уже сейчас граждане США могут покинуть Украину.

"Отдельные лица и американцы сейчас могут уехать из Украины, но это больше похоже на то, что мы делали в Эфиопии или Казахстане в последние месяцы, где ситуация с безопасностью требовала консультаций по путешествиям", - заявила спикер Белого дома.

Она также подчеркнула, что пока не известно, будет ли Россия совершать нападение на Украину.

"Мы поощряем американцев сделать это сейчас (покинуть территорию Украины - ред.), очевидно. Вторжения пока не было и мы не знаем, приняли ли они решение о вторжении. Очевидно, мы имеем дипломатические представительства не только в Украине, но и в соседних странах, которые всегда доступны гражданам США, если им понадобится помощь", - добавила Псаки.