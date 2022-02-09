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Белый дом отреагировал на статью WSJ: США обычно не проводят массовые эвакуации

Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут проводить массовую эвакуацию американцев из Украины в случае вторжения России. Поэтому Вашингтон призывает покинуть страну уже сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Люди должны понять, что США обычно не проводят массовые эвакуации. Конечно, ситуация в Афганистане была уникальной по многим причинам, включая завершение 20-летней войны. Мы доводили войну до конца, а не пытались ее предотвратить", - заявила Псаки.

При этом она добавила, что уже сейчас граждане США могут покинуть Украину.

"Отдельные лица и американцы сейчас могут уехать из Украины, но это больше похоже на то, что мы делали в Эфиопии или Казахстане в последние месяцы, где ситуация с безопасностью требовала консультаций по путешествиям", - заявила спикер Белого дома.

Она также подчеркнула, что пока не известно, будет ли Россия совершать нападение на Украину.

"Мы поощряем американцев сделать это сейчас (покинуть территорию Украины - ред.), очевидно. Вторжения пока не было и мы не знаем, приняли ли они решение о вторжении. Очевидно, мы имеем дипломатические представительства не только в Украине, но и в соседних странах, которые всегда доступны гражданам США, если им понадобится помощь", - добавила Псаки.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Белый дом одобрил план по эвакуации американцев из Украины через Польшу.

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