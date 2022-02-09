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Білий дім відреагував на статтю WSJ: США зазвичай не проводять масові евакуації

Автор: Валерія Поліщук

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не будуть проводити масову евакуацію американців з України в разі вторгнення Росії. Тому Вашингтон закликає покинути країну вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Люди повинні зрозуміти, що США зазвичай не проводять масові евакуації. Звичайно, ситуація в Афганістані була унікальною з багатьох причин, включаючи завершення 20-річної війни. Ми доводили війну до кінця, а не намагалися її запобігти", - заявила Псакі.

При цьому вона додала, що вже зараз громадяни США можуть покинути Україну.

"Окремі особи і американці зараз можуть виїхати з України, але це більше схоже на те, що ми робили в Ефіопії або Казахстані в останні місяці, де ситуація з безпекою вимагала консультацій з подорожей", - заявила спікер Білого дому.

Вона також підкреслила, що поки не відомо, чи буде Росія здійснювати напад на Україну.

"Ми заохочуємо американців зробити це зараз (покинути територію України - ред.), очевидно. Вторгнення поки не було і ми не знаємо, чи прийняли вони рішення про вторгнення. Очевидно, ми маємо дипломатичні представництва не тільки в Україні, але і в сусідніх країнах, які завжди доступні громадянам США, якщо їм знадобиться допомога", - додала Псакі.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Білий дім схвалив план з евакуації американців з України через Польщу.

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