ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Белый дом отнес Россию к странам с риском незаконного задержания

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 19 июля 2022 16:52
Белый дом отнес Россию к странам с риском незаконного задержания Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Администрация президента США Джо Байдена отнесла Россию к странам с риском неправомерного задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Сообщается, что Байден подписал указ о поддержке усилий по возвращению заложников и незаконно задержанных граждан США домой. Документ расширяет инструменты для пресечения неправомерных задержаний американцев.

Кроме того, вводится новый индикатор риска - индикатор D - в туристические рекомендации Государственного департамента. Этот индикатор информирует граждан США о риске захвата в заложники в определенных странах.

По данным Reuters, Госдеп США отнес к странам с повышенным риском неправомерных задержаний Мьянму, Китай, Иран, Северную Корею, Россию и Венесуэлу.

Напомним, ранее стало известно, что Байден может ввести режим чрезвычайной климатической ситуации в США для сокращения выбросов углекислого газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ