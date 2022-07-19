Белый дом отнес Россию к странам с риском незаконного задержания
Администрация президента США Джо Байдена отнесла Россию к странам с риском неправомерного задержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Сообщается, что Байден подписал указ о поддержке усилий по возвращению заложников и незаконно задержанных граждан США домой. Документ расширяет инструменты для пресечения неправомерных задержаний американцев.
Кроме того, вводится новый индикатор риска - индикатор D - в туристические рекомендации Государственного департамента. Этот индикатор информирует граждан США о риске захвата в заложники в определенных странах.
По данным Reuters, Госдеп США отнес к странам с повышенным риском неправомерных задержаний Мьянму, Китай, Иран, Северную Корею, Россию и Венесуэлу.
Напомним, ранее стало известно, что Байден может ввести режим чрезвычайной климатической ситуации в США для сокращения выбросов углекислого газа.
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