Білий дім відніс Росію до країн з ризиком незаконного затримання
Адміністрація президента США Джо Байдена віднесла Росію до країн з ризиком неправомірного затримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Повідомляється, що Байден підписав указ про підтримку зусиль з повернення заручників і незаконно затриманих громадян США додому. Документ розширює інструменти для припинення неправомірних затримань американців.
Крім того, вводиться новий індикатор ризику - індикатор D - до рекомендацій Державного департаменту. Цей індикатор інформує громадян США про ризик захоплення в заручники в певних країнах.
За даними Reuters, Держдеп США відніс до країн з підвищеним ризиком неправомірних затримань М'янму, Китай, Іран, Північну Корею, Росію та Венесуелу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден може ввести режим надзвичайної кліматичної ситуації США для скорочення викидів вуглекислого газу.
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