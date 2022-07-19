Байден может ввести режим чрезвычайной климатической ситуации в США: в чем причина
Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность объявления национальной климатической чрезвычайной ситуации уже на этой неделе. Он пытается спасти свою экологическую повестку дня после зашедших в тупик переговоров на Капитолийском холме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.
Потенциальный шаг произошел через несколько дней после того, как сенатор Джо Манчин III заявил лидерам демократов, что он не поддерживает усилия своей партии по продвижению обширного экономического пакета в июле, который включает миллиарды долларов на решение проблемы глобального потепления.
Если чрезвычайное положение будет введено, это может расширить возможности администрации Байдена в ее усилиях по сокращению выбросов углекислого газа и стимулированию использования более чистой энергии.
Два человека, осведомленных о ходе обсуждения, сказали, что они также ожидают, что президент объявит о ряде дополнительных мер, направленных на ограничение выбросов, вызывающих потепление. Точный масштаб и сроки любых заявлений остаются под вопросом.
"Президент ясно дал понять, что если Сенат не примет меры по преодолению климатического кризиса и укреплению нашей отечественной индустрии чистой энергии, то это сделает он. Мы рассматриваем все варианты, и решение еще не принято", - заявил один из чиновников Белого дома на условиях анонимности.
Главный экономический советник Белого дома Джаред Бернштейн подчеркнул, что Байден будет "агрессивно бороться с изменением климата".
"Я думаю, что в реальности он многое может сделать и многое сделает", - сказал Бернстайн.
Высокопоставленные помощники Байдена обсуждают наилучший курс действий, поскольку на этой неделе на центральные районы США обрушилась очередная изнуряющая жара, а аналогичная погодная модель бьет температурные рекорды в Европе. В последние дни многие демократы призвали Белый дом использовать свои полномочия для решения проблемы глобального потепления, поскольку надежды на действия Конгресса угасли.
Пока неизвестно, когда именно Байден планирует объявить чрезвычайную ситуацию в области климата.
Напомним, ранее Байден призвал мир переходить на зеленую энергию. С этой целью страны "Большой семерки" запускают новую глобальную инициативу.