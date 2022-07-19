Байден может ввести режим чрезвычайной климатической ситуации в США: в чем причина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность объявления национальной климатической чрезвычайной ситуации уже на этой неделе. Он пытается спасти свою экологическую повестку дня после зашедших в тупик переговоров на Капитолийском холме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

Потенциальный шаг произошел через несколько дней после того, как сенатор Джо Манчин III заявил лидерам демократов, что он не поддерживает усилия своей партии по продвижению обширного экономического пакета в июле, который включает миллиарды долларов на решение проблемы глобального потепления.

Если чрезвычайное положение будет введено, это может расширить возможности администрации Байдена в ее усилиях по сокращению выбросов углекислого газа и стимулированию использования более чистой энергии.

Два человека, осведомленных о ходе обсуждения, сказали, что они также ожидают, что президент объявит о ряде дополнительных мер, направленных на ограничение выбросов, вызывающих потепление. Точный масштаб и сроки любых заявлений остаются под вопросом.

"Президент ясно дал понять, что если Сенат не примет меры по преодолению климатического кризиса и укреплению нашей отечественной индустрии чистой энергии, то это сделает он. Мы рассматриваем все варианты, и решение еще не принято", - заявил один из чиновников Белого дома на условиях анонимности.

Главный экономический советник Белого дома Джаред Бернштейн подчеркнул, что Байден будет "агрессивно бороться с изменением климата".

"Я думаю, что в реальности он многое может сделать и многое сделает", - сказал Бернстайн.

Высокопоставленные помощники Байдена обсуждают наилучший курс действий, поскольку на этой неделе на центральные районы США обрушилась очередная изнуряющая жара, а аналогичная погодная модель бьет температурные рекорды в Европе. В последние дни многие демократы призвали Белый дом использовать свои полномочия для решения проблемы глобального потепления, поскольку надежды на действия Конгресса угасли.

Пока неизвестно, когда именно Байден планирует объявить чрезвычайную ситуацию в области климата.