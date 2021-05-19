UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Белый дом отказался комментировать содержание доклада Госдепа по "Северному потоку-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать содержание доклада Государственного департамента США по "Северному потоку-2". При она напомнила, что администрация американского неоднократно называла этот проект плохой сделкой.

Об этом Карин Жан-Пьер заявила в ходе регулярного брифинга в Белом доме.

По ее словам, США продолжают считать проект "Северный поток-2" геополитическим проектом России. Она также назвала реализацию проекта "плохой сделкой", поскольку он несет угрозу "европейской энергетической безопасности, Украине и Восточному флангу союзников и партнеров НАТО".

Карин Жан-Пьер отказалась комментировать доклад Госдепартамента по "Северному потоку-2". Она порекомендовала обратиться к представителям внешнеполитического ведомства, поскольку они готовили этот документ.

Напомним, последние дни в СМИ появилась информация о возможности снятия санкций США с оператора российского газопровода "Северный поток-2". Ожидается, что Госдепартамент должен представить это решение 20 мая.

При этом, по данным ряда изданий, США планируют ввести санкции против четырех судов и четырех компаний, которые занимаются строительством российского газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне считают, что эти санкции позволят задержать строительство газопровода.

Отметим, ранее сообщалось, что Германия разрешила завершить строительство "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Санкции