Белый дом отказался комментировать содержание доклада Госдепа по "Северному потоку-2"

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать содержание доклада Государственного департамента США по "Северному потоку-2" . При она напомнила, что администрация американского неоднократно называла этот проект плохой сделкой.

Об этом Карин Жан-Пьер заявила в ходе регулярного брифинга в Белом доме.

По ее словам, США продолжают считать проект "Северный поток-2" геополитическим проектом России. Она также назвала реализацию проекта "плохой сделкой", поскольку он несет угрозу "европейской энергетической безопасности, Украине и Восточному флангу союзников и партнеров НАТО".

Карин Жан-Пьер отказалась комментировать доклад Госдепартамента по "Северному потоку-2". Она порекомендовала обратиться к представителям внешнеполитического ведомства, поскольку они готовили этот документ.