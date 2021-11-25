Белый дом отговаривает Путина от нападения на Украину, - NYT

По данным издания, администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и переубедить Путина от вторжения в Украину.

"В конечном итоге это может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным. На прошлой неделе официальный представитель Кремля заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность проведения еще одного саммита. Администрация Байдена считает, что продолжение диалога с Путиным важно для того, чтобы остановить его от действий против Украины", - говорится в материале.

При этом отмечается, что американские чиновники совместно со странами-партнерами разрабатывают шаги за российские провокации, включая новые экономические санкции.

"У нас есть представители администрации в Европе, которые пытаются согласовать, какими будут эти экономические меры", - сказала Андреа Кендалл-Тейлор, эксперт по России из Центра новой американской безопасности, которая консультировала переходную команду Байдена.

По ее словам, такие меры могут включать санкции в отношении российских банков и производителей энергии, а также суверенного долга страны.

"Американские и британские чиновники обсуждали введение более жестких санкций против людей, близких к Путину, включая некоторые меры, которые рассматривались, но были отложены после того, как агенты Москвы использовали нервно-паралитическое вещество при попытке убить бывшего сотрудника российской разведки в Великобритании в 2018 году", - говорится в материале издания.