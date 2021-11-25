Білий дім відмовляє Путіна від нападу на Україну, - NYT

За даними видання, адміністрація Байдена зосереджена на дипломатичних каналах, щоб стримати і переконати Путіна від вторгнення в Україну.

"У кінцевому підсумку це може включати другу особисту зустріч між Байденом і Путіним. Минулого тижня офіційний представник Кремля заявив, що Вашингтон і Москва обговорюють можливість проведення ще одного саміту. Адміністрація Байдена вважає, що продовження діалогу з Путіним важливе для того, щоб зупинити його від дій проти України", - йдеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що американські чиновники спільно з країнами-партнерами розробляють кроки за російські провокації, включаючи нові економічні санкції.

"У нас є представники адміністрації в Європі, які намагаються узгодити, якими будуть ці економічні заходи",- сказала Андреа Кендалл-Тейлор, експерт з Росії з Центру нової американської безпеки, яка консультувала перехідну команду Байдена.

За її словами, такі заходи можуть включати санкції щодо російських банків і виробників енергії, а також суверенного боргу країни.

"Американські і британські чиновники обговорювали введення більш жорстких санкцій проти людей, близьких до Путіна, включаючи деякі заходи, які розглядалися, але були відкладені після того, як агенти Москви використовували нервово-паралітичну речовину при спробі вбити колишнього співробітника російської розвідки у Великобританії у 2018 році", - йдеться в матеріалі видання.