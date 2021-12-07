Белый дом обнародовал темы переговоров Байдена и Путина

Сегодня, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут разговор. Во время которого Байден намерен поднять вопрос стягивания российских войск к границам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США относительно военной деятельности России у границ Украины и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, планируется, что лидеры двух стран обсудят ряд тем в отношениях США и России, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные проблемы.
В Белом доме добавляют, что эта встреча президентов будет закрытой для прессы.
Напомним, что после их разговора американский лидер проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Добавим, у Зеленского рассказали, чего ждут от переговоров Байдена и Путина.
Отметим, ранее сообщалось, что Путин и Байден точно обсудят ситуацию у границ Украины.