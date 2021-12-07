UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Белый дом обнародовал темы переговоров Байдена и Путина

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут разговор. Во время которого Байден намерен поднять вопрос стягивания российских войск к границам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США относительно военной деятельности России у границ Украины и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется, что лидеры двух стран обсудят ряд тем в отношениях США и России, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные проблемы.

В Белом доме добавляют, что эта встреча президентов будет закрытой для прессы.

Напомним, что после их разговора американский лидер проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим, у Зеленского рассказали, чего ждут от переговоров Байдена и Путина.

Отметим, ранее сообщалось, что Путин и Байден точно обсудят ситуацию у границ Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДжозеф Байден